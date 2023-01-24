РФ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

У Херсоні армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку

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У Херсоні армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку
У Херсоні армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку © Ярослав Янушевич / Telegram
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення, повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

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Під час атаки РФ пацієнтів у приміщеннях пологового будинку не було, лише медичні працівники.

«За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих й у школі та поліклініці, але у будівлях вибиті вікна, двері, також уламки російського снаряду поцілили у газову трубу. На місця ворожих ударів виїхали екстрені служби», — розповів Янушевич.

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