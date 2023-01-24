У Херсоні армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку
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Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення, повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Під час атаки РФ пацієнтів у приміщеннях пологового будинку не було, лише медичні працівники.
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