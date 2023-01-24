Фінляндія допускає розгляд своєї заявки в НАТО без Швеції – МЗС

вступ до альянсу

Такий варіант можливий лише за умови, якщо запит Стокгольма не розглядатимуть довгий період часу. Про це в інтерв’ю Yle заявив фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

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Проте, як і раніше, в пріоритеті залишається одночасний вступ двох країн до Північноатлантичного Альянсу, зазначає глава МЗС.

Із 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в НАТО поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

🔻 23 січня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини. Ця заява пролунала після того, як шведський політик Расмус Палудан спалив копію Корану біля турецького посольства.

🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.