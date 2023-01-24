Харчі для армії: Резніков виступив на комітеті ВР з питань антикорупційної політики

СКАНДАЛЬНІ ЗАКУПІВЛІ ХАРЧІВ ДЛЯ ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков «визнав помилки» в позиціях переліку харчів для ЗСУ, повідомляє народна депутатка та член комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Вікторія Сюмар.

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«Перше. Міністр визнав, що в переліку харчів з 400-позицій є помилки. Не одна. Це не лише про яйця в кілограмах і тонах, але і багато інших позицій. Саме тому пішов замміністра Шаповалов», — написала Сюмар у Facebook.

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Також, за її словами, Резніков запевнив, що у його зверненні до СБУ йдеться суто про перевірку працівників Міноборони, які були джерелами інформації для ЗМІ.

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«Про відсутність претензій до журналіста (Юрія Ніколова — ред) міністр сам скаже свою позицію. Бо дуже дивно читати про можливі справи "про держзраду" не щодо тих, хто придумує отакі от схеми заробітку на харчах, а тих, хто чесно робить свою роботу і це оприлюднює», — зазначила нардепка.

Вона додала, що зараз у Міністерстві також думають над іншою системою закупівель. Проєкт очікується за 4—5 місяців.

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🔻 24 січня на сайті ВРУ народні депутати зарєєстрували законопроєкт щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Зокрема, йдеться про публікацію звітів щодо оборонних закупівель, які неопубліковані у період з 24 лютого 2022 року.

🔻 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю про те, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж вони коштують у магазинах Києва.

🔻 21 січня Міністр оборони Олексій Резніков особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням терміново провести засідання комітету ВР за участю представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

🔻 Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, реагуючи на цю публікацію, викликав на засідання керівництво Міністерства оборони