Танки для України

Байден сьогодні може оголосити про передання Україні танків Abrams – ЗМІ

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Танки Abrams
Танки Abrams AP - Mindaugas Kulbis
Автор тексту: Оксана Вітер

Про це з посиланням на співрозмовників у США повідомили телеканал Al-Jazeera та агенція AP. 

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Танки будуть передані не з американських запасів: їх окремо придбають у виробників за довгостроковими контрактами, повідомляють у ЗМІ. 

Це означає, що M1 Abrams з’являться в Україні нескоро, пишуть видання. 

Такий крок розглядається адміністрацією Байдена насамперед як символічний жест, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків «Леопард-2», повідомляють медіа. 

🔻 24 січня повідомлялося, що США можуть оголосити про відправку в Україну танків Abrams M1 вже цього тижня

🔻 Того ж дня видання Spiegel написало, що Німеччина відправить Україні «Леопарди» 

🔻 20 січня на восьмій зустрічі «Рамштайн» союзники не дійшли згоди про поставку «Леопардів» Україні

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