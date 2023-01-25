Байден сьогодні може оголосити про передання Україні танків Abrams – ЗМІ

Танки для України

Про це з посиланням на співрозмовників у США повідомили телеканал Al-Jazeera та агенція AP.

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Танки будуть передані не з американських запасів: їх окремо придбають у виробників за довгостроковими контрактами, повідомляють у ЗМІ.

Це означає, що M1 Abrams з’являться в Україні нескоро, пишуть видання.

Такий крок розглядається адміністрацією Байдена насамперед як символічний жест, щоб добитись згоди Німеччини на постачання своїх танків «Леопард-2», повідомляють медіа.

🔻 24 січня повідомлялося, що США можуть оголосити про відправку в Україну танків Abrams M1 вже цього тижня

🔻 Того ж дня видання Spiegel написало, що Німеччина відправить Україні «Леопарди»

🔻 20 січня на восьмій зустрічі «Рамштайн» союзники не дійшли згоди про поставку «Леопардів» Україні