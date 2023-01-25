Бельгія надасть Україні новий пакет допомоги, але без танків – Міноборони

Постачання зброї і техніки

До військового пакета увійдуть системи ППО, протитанкова зброя та боєприпаси. Про це заявила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.

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«Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців», – повідомила глава відомства.

Брюссель не зможе передати Києву танки Leopard, так як ще десять років тому країна вирішила їх продати через закінчення експлуатації.

Ці танки можна викупити, але міністерство оборони стикається з труднощами, зазначає видання.

«Ці танки були перепродані за суму, еквівалентну 10-15 тис. євро, оскільки вони вже не працювали. Ніщо не заважає нам їх викупити, але вони не робочі. Ідея полягає в тому, щоб не викуповувати їх за нерозумними цінами. На даний момент є бельгійські компанії, які роблять націнку. У нас ціна перепродажу 500 000 євро за кожне обладнання, яке зберігається в ангарах і для якого не проводилися роботи з відновлення», – пояснила Людивін Дедондер.

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🔻 25 січня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що перші Leopard надійдуть Україні за три місяці.

🔻 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії, Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомогу ЗСУ.