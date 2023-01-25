Блінкен підтвердив надання 125 мільйонів доларів від США для енергосектору України

Допомога Україні

Це відбулося за результатами зустрічі глав МЗС G7, яка пройшла по відеозв’язку.

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Партнери обговорили прискорення поставок необхідного обладнання в Україну, йдеться на сайті Держдепу. Держсекретар США підтвердив надання нового пакету обладнання на суму 125 мільйонів доларів від Сполучених Штатів для підтримки стійкості енергетичної інфраструктури України. США, зокрема, придбають високовольтні автотрансформатори, мобільні газові турбіни для та обладнання для ремонту розподільних підстанцій.

Партнери по G7 пообіцяли продовжувати тісну координацію з доставки обладнання та гуманітарної підтримки України цієї зими, йдеться у повідомленні.

Держсекретар наголосив на твердій прихильності Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, пишуть у Держдепі США.

Ентоні Блінкен і його колеги також повторили свій заклик до Росії припинити атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру України.

🔻 18 січня повідомлялося, що США нададуть Україні $125 млн на відновлення енергомережі після ударів РФ

🔻 24 січня глави МЗС країн G7 обговорили допомогу енергетичному сектору України