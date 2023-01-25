Верховний комісар ООН у справах біженців обговорив з Зеленським права депортованих українців

Депортовані українці

Це вже третій візит Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей», — повідомив президент України.

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Зеленський також зазначив, що візит Гранді в Україну є важливим політичним сигналом підтримки для всього українського суспільства. Зокрема, для сімей, вимушено переміщених осіб та родин, які втратили своїх дітей через депортацію.

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🔻15-16 листопада Володимир Зеленський представив план мирного врегулювання. Ця формула миру складається з 10 пунктів. Це, зокрема, звільнення всіх полонених, відновлення кордонів 1991 року, виведення всіх російських військ та виплату Росією репарацій за завдану Україні шкоду.