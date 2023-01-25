Війська РФ не хочуть приймати російські танки Т-14 – британська розвідка

звіт британської розвідки

Причиною небажання брати в озброєння машини «Армата» є їхній несправний стан. Про це йдеться в щоденному звіті Міноборони Великої Британії.

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Упродовж останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 і тепловізійними системами, зазначає британське відомство.

«У 2021 році міністр оборони Сергій Шойгу назвав запланований випуск на 2022 рік лише «дослідно-промисловою» партією. Таким чином, будь-які танки Т-14, які розгортаються, навряд чи відповідатимуть звичайним стандартам нової техніки, щоб вважатися справною», – повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначалось раніше, Росія працювала над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 «Армата» для першого оперативного розгортання в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YiIweSI6hI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 25, 2023

🔻 23 січня британська розвідка повідомила, що Герасимов почав боротьбу з відхиленнями від стандартів форми та зачісок в армії РФ.

🔻 21 січня у Міноборони Великої Британії інформували, що війна в Україні для росіян зайшла у глухій кут.

🔻 20 січня британська розвідка повідомила, що в Україні воюють 50 тисяч вагнерівців.