Війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла
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Унаслідок атаки росіян в одному з районів міста зруйновано приватний будинок, повідомив колишній голова Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.
«На превеликий жаль, жінка, яка знаходилася під завалами, загинула», — зазначив Куртєв.
Також унаслідок обстрілу РФ у місті пошкоджено декілька будинків.
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