РФ АТАКУЄ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ

Війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

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Війська РФ обстріляли Запоріжжя
Війська РФ обстріляли Запоріжжя © Анатолій Куртєв /Телеграм
Автор тексту: Надія Бондаренко

Унаслідок атаки росіян в одному з районів міста зруйновано приватний будинок, повідомив колишній голова Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.  

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«На превеликий жаль, жінка, яка знаходилася під завалами, загинула», — зазначив Куртєв.

Також унаслідок обстрілу РФ у місті пошкоджено декілька будинків.

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