В ОВА показали, як виглядає Херсонський перинатальний центр після вчорашнього артобстрілу РФ
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Російські військові влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят, підкреслюють в ОВА.
Жертв не має і серед медиків. Проте деякі приміщення, в яких вони раніше рятували пацієнтів, сильно пошкоджені.
🔻25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.
🔻За минулу добу 24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину. Одна людина загинула, шість поранено
🔻24 січня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранені 10 цивільних
🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.