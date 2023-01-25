АТАКА ПО МИРНИХ

В ОВА показали, як виглядає Херсонський перинатальний центр після вчорашнього артобстрілу РФ

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Перинатальний центр Херсона після обстрілів
Перинатальний центр Херсона після обстрілів © Херсонська ОВА
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Російські військові влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят, підкреслюють в ОВА.  

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Жертв не має і серед медиків. Проте деякі приміщення, в яких вони раніше рятували пацієнтів, сильно пошкоджені. 

🔻25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

🔻За минулу добу 24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину. Одна людина загинула, шість поранено

🔻24 січня внаслідок російських обстрілів  на Донеччині поранені 10 цивільних 

🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.

 

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