АТАКА ПО МИРНИХ

В ОВА показали, як виглядає Херсонський перинатальний центр після вчорашнього артобстрілу РФ

Перинатальний центр Херсона після обстрілів © Херсонська ОВА

Автор тексту: Тетяна Цуркану

Російські військові влучили у відділення патології вагітних та палати інтенсивної терапії новонароджених. На щастя, у той час там не було ні жінок, ні малят, підкреслюють в ОВА.