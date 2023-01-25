В Іспанії затримали підозрюваного у відправленні бомби до посольства України

КОНВЕРТИ З БОМБАМИ

Іспанські правоохоронці затримали 74-річного пенсіонера, якого підозрюють у надсиланні листів із вибухівкою до низки українських диппредставництв з 24 листопада по 2 грудня 2022 року, повідомляє ABC.

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Чоловіка заарештували в місті Міранда-де-Ебро у провінції Бургос.

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Слідчі припускають, що саме він відправив конверти з вибухівкою у посольства України та США в Мадриді, а також у Міністерство оборони, місцеву компанію Instalaza, яка виробляє, зокрема, зброю для України та палац Монклоа, який є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Іспанії.

Зображення посилки, надісланої до посольства України в Мадриді, Іспанія © Reuters

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Згідно з джерелами ABC, близькими до розслідування, підозрюваний має іспанське громадянство і раніше працював чиновником міської ради Віторії. Правоохоронці поки не виявили жодних зав’язків чоловіка з Росією чи російськими спецслужбами. Також пенсіонер не належить до якоїсь політичної групи.

🔻 30 листопада у посольстві України в Мадриді прогримів вибух, поранення отримав співробітник амбасади. В його руках вибухнув конверт, який надійшов до дипустанови.

🔻 За даними МЗС, станом на 7 грудня 2022 року погрози отримала 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу.

🔻13 грудня речик МЗС Олег Ніколенко повідомив, що розслідування погроз українським дипломатам відбувається на кількох рвнях