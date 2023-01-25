Енергоатом: РФ намагається завербувати для роботи на ЗАЕС білоруських ремонтників

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Ймовірність, що росіяни привезуть на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС близько 150 білоруських фахівців з ремонту, повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом».

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Мова йде про білоруських ремонтників, які раніше працювали на Білоруській АЕС.

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«Очевидно, вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається», — зазначили в офіційному Telegram-каналі державного підприємства.

В Енергоатомі пишуть, що наразі РФ і досі шукає персонал для функціонування ЗАЕС.

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«Навіть попри те, що у хід (росіян — ред) ідуть всі методи – від обіцянок «золотих гір» до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує», — додали енергетики.

🔻19 січня президент України під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ заявив, що ЗАЕС необхідно якнайшвидше деокупувати

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.