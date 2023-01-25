За підпал Корану в Швеції заплатив журналіст, який працював з російським ЗМІ

СПАЛЕННЯ КОРАНУ

Расмус Палудан на акції протесту у Стокгольмі

Шведський журналіст, який заплатив гонорар Расмусу Палудану за протест із спаленням Корану, раніше співпрацював з російським державним каналом Ruptly, повідомляє Helsingin Sanomat.

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«Датсько-шведському політику Расмусу Палудану, який 21 січня спалив Коран у Швеції допоміг висловити свою думку шведський журналіст Чанг Фрік, який також співпрацював з дочірньою компанією російського пропагандистського каналу RT», — зазначили у виданні.

24 січня Палудан заявив шведському виданню Dagens Nyheter, що спалення священної книги мусульман не було його ідеєю. Він стверджує, що це була пропозиція Фріка та журналіста, який працює на ультраправе ЗМІ Exakt24. Палудан також розповів, що отримав від Фріка гроші, яку необхідні для оплати дозволу на проведення акції.

В інтерв'ю російському ЗМІ The Insider, Фрік підтвердив факт передачі гонорару Палудану.

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Спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі засудили у Туреччині.

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Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар наголосив, що Стокгольм та Гельсінкі не повинні ігнорувати замах на цінності Туреччини, якщо чекають на сприяння Анкари щодо їхнього вступу до НАТО.

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А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, шо Швеції не варто очікувати підтримки заявки на вступ до НАТО від Туреччини.

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🔻 12 січня в інтерв’ю Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані.

🔻 Останні опитування свідчать, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.