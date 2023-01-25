Звільнено керівників обласних прокуратур у 5 регіонах України

Кадрові зміни

Відповідні накази підписав Генпрокурор України Андрій Костін.

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Обласних прокурорів звільнено у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Очільники відомств попередньо написали заяви про звільнення за власним бажанням, йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

🔻24 січня Генпрокурор підписав наказ про звільнення свого заступника Олексія Симоненка. За кілька днів до того розслідувачі повідомили, що на Новий Рік він виїздив у відпустку до Іспанії, незважаючи на пряму заборону Президента України Володимира Зеленського.

🔻 Того ж дня повідомили про звільнення заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, заступника глави Міноборони В'ячеслава Шаповалова та очільників Дніпропетровської, Херсонської, Сумської, Запорізької та Київської обласних адміністрацій. Пізніше стало відомо, що ексочільник Київської ОВА Олексій Кулеба став заступником керівника ОП.