Санкції проти УПЦ (МП)
Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП)
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Указ про це опубліковано на сайті глави держави.
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Документ вводить в дію рішення РНБО від 24 січня 2023 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Санкції запроваджено щодо 10 осіб терміном на 5 років.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Нацбезпеки та оборони.Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться на сайті Президента.
🔻 23 січня Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ, які мають паспорт РФ. Серед них племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв.