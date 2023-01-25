Санкції проти УПЦ (МП)

Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП)

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський © www.president.gov.ua
Автор тексту: Оксана Вітер

Указ про це опубліковано на сайті глави держави. 

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Документ вводить в дію рішення РНБО від 24 січня 2023 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

Санкції запроваджено щодо 10 осіб терміном на 5 років.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Нацбезпеки та оборони.Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться на сайті Президента.

🔻 23 січня Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ, які мають паспорт РФ. Серед них племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв.

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