Зеленський ввів у дію санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших представників УПЦ (МП)

Санкції проти УПЦ (МП)

Указ про це опубліковано на сайті глави держави.

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Документ вводить в дію рішення РНБО від 24 січня 2023 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції запроваджено щодо 10 осіб терміном на 5 років.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради Нацбезпеки та оборони.Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться на сайті Президента.

🔻 23 січня Рада національної безпеки і оборони запровадила обмежувальні санкції щодо 21 керівника і священника РПЦ, які мають паспорт РФ. Серед них племінник патріарха Кирила Михайло Гундяєв.