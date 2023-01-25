СИТУАЦІЯ НА ФРОНТІ

ЗСУ знищили російський штурмовик та безпілотник

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Російський штурмовик Су-25
Російський штурмовик Су-25 © Mil.in.ua
Автор тексту: Надія Бондаренко

Про збиття 25 січня українськими захисниками російської військової авіатехники повідомили у Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України.

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«На східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено  російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», — йдеться у повідомлені.

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🔻 24 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує наступ на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат

🔻 23 січня ЗСУ знищили два  російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»

🔻8 січня бійці ЗСУ також знищили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

 

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