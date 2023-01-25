Президент Колумбії пояснив, чому не відправлятиме зброю Україні

богота ні з росією, ні з україною

Незважаючи на прохання США надати Києву озброєння, Богота не планує «займати якусь сторону». Про це заявив президент Колумбії Густаво Петро, пише 360 news.

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Він наголосив, що конституція держави «передбачає мир», тому військові спорядження «залишаться в Колумбії».

«В останні роки Колумбія купувала російську військову техніку, вертольоти і т. д. для своїх цілей всередині країни. Для своїх цілей усередині країни цей матеріал є, є проблеми з обслуговуванням, тому допомога зараз неможлива», – зауважив Густаво Петро.

За його словами, «в одній із розмов (глава Південного командування Збройних сил США – ред.) Річардсон та інші представники США» йому сказали, що «через неможливість підтримувати в активному стані (російську зброю в Колумбії – ред.) вони відправлять її Україні».

Також президент додав, що Богота «ні з ким із них (ні з Росією, ні з Україною – ред.), вона з миром, тому її зброї в цьому конфлікті не буде».

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