Норвегія передасть Україні «Леопарди»

ЛЕОПАРДОВА КОАЛІЦІЯ

Це підтвердив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам . Втім, про яку саме кількість танків йде мова, він не сказав.

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Про це пише NRK з покликанням на ефір норвезького телеканалу.

За словами міністра, Норвегія підтримує надання Україні танків. Осло планує передати Києву танки «Леопард» типу 2А4.

«[Підтримка] має бути підкріплена навчанням українських солдатів та фінансуванням. Загалом ми маємо максимально підтримувати Україну в оборонному бою», — підкреслив Грам.

На цю новину вже відреагували в Офісі Президента.

Нагадаємо, що вчора видання Dagens Næringsliv. писало, що Осло розглядає можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2».

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