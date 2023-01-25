Очільники українських церков уперше нанесли спільний візит до Папи Римського

ПЕРШИЙ ВІЗИТ

Зустріч з делегацією Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (ВРЦіРО) пройшла у Ватикані. Франциск у письмові формі вручив зазделегідь підготовану промову і вибачився за те, що зустріч буде короткою, бо поспішав на спільну аудієнцію. Втім, понтифік запевнив у своїй близькості до українців.

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«Всі спільні ініціативи українських релігійних організацій та Церков, реалізовані у дусі братства, — це Божий дар», — зазначив Папа Римський. Про це повідомляють Vatican News.

Франциск подякував ВРЦіРО за роботу, назвавши їхнє свідчення «конкретним свідченням миру в країні, яка потерпає від війни».

«Я дякую Богові за те, що ця зустріч дає мені певним чином можливість мати тісний контакт з українським народом, який протягом цих місяців завжди був присутній у моїх молитвах», — зазначив він.

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Папа Римський порівняв ВРЦіРО з дітьми, які збираються звідусіль, коли хворіє мати. Про цю аналогію написав у Twitter голова ПЦУ, митрополит Епіфаній.

«Ми є різні, але наша Мати — Україна», — зазначив митрополит.

Як ВРЦіРО ми справді зібрані разом подібно до дітей, що збираються звідусіль, коли хворіє мати. Таку аналогію вжив Папа Франциск під час нашої зустрічі сьогодні ранком. Ми є різні, але наша Мати - Україна. Просили Папу продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду. pic.twitter.com/6T4KTUj6yZ — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 25, 2023

Очільники українських церков попросили Папу Римського продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду.

«Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!», – наголосив Папа.

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