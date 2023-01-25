О сьомій ранку росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині — ОВА
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Там горять приватний будинок і магазин. Попередньо без постраждалих, пише очільник ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна, повідомив голова ОВА.
На Куп’янському напрямку росіяни обстріляли Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.
У Вовчанську Чугуївського району снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.
У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку, написав керівник ОВА.
🔻 Минулої доби РФ завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів: загроза атак залишається високою, повідомляє Генштаб.