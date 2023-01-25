Парламент Італії схвалив постачання зброї Києву до кінця 2023 року
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Палата депутатів підтримала ухвалений раніше урядом декрет про надання озброєнь Україні.
Відтепер країна зможе постачати українським силам військову техніку й обладнання без додаткової згоди італійських законодавців.
Про це пише Rai.
За декрет проголосували 215 депутатів, проти виступили 46 членів парламенту. Серед противників переважно були представники проросійської опозиційної партії «Рух 5 зірок».
🔻 22 січня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T.
🔻 14 грудня посол Франції в Україні повідомив, що Франція та Італія погодилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T.
🔻 Україна попросила системи протиповітряної оборони SAMP-T торік у жовтні.