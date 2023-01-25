Парламент Італії схвалив постачання зброї Києву до кінця 2023 року

Постачання зброї і техніки

Палата депутатів підтримала ухвалений раніше урядом декрет про надання озброєнь Україні.

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Відтепер країна зможе постачати українським силам військову техніку й обладнання без додаткової згоди італійських законодавців.

Про це пише Rai.

За декрет проголосували 215 депутатів, проти виступили 46 членів парламенту. Серед противників переважно були представники проросійської опозиційної партії «Рух 5 зірок».

🔻 22 січня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T.

🔻 14 грудня посол Франції в Україні повідомив, що Франція та Італія погодилися передати Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T.

🔻 Україна попросила системи протиповітряної оборони SAMP-T торік у жовтні.