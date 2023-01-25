Перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого — Себастьян Лекорню

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Про це міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5.

Реклама Читати продовження

Кількість танків у французькому міноборони не уточнюють з міркувань безпеки.

«Ми хочемо діяти якнайшвидше», — зазначив міністр.

►Читайте також: «Бастіони» та легкі колісні танки — нова допомога Україні від Франції

24 січня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував Еммануелю Макрону за «проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності Україні».

У розмові з @EmmanuelMacron подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності 🇺🇦, зокрема передовими системами ППО. Обговорили й дипломатичні кроки для завершення війни. Окремо наголосив, що спортсменам з РФ не місце на @Paris2024 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2023

13 січня Себастьян Лекорню повідомляв, що AMX-10RC прибудуть в Україну впродовж двох місяців.

AMX-10RC — це бойові броньовані машини французського виробництва. Використовуються для розвідувальних цілей. Перебувають на озброєнні французької армії з 1981 року.

Станом на 2021 рік у Франції налічувалось 240 одиниць AMX-10RC. Згідно з відкритими даними, 108 таких БМП Париж продав Марокко, ще 12 — Катару.

►Читайте також: 14 танків від Німеччини і не тільки: як західна броня змінюватиме лінію фронту

🔻12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC