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Перші колісні танки AMX10-RC прибудуть в Україну на початку лютого — Себастьян Лекорню

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Колісні танки AMX-10 RC французського виробництва
Колісні танки AMX-10 RC французського виробництва © AP - Jeremy Bessat
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Про це міністр оборони розповів в інтерв'ю телеканалу France 5. 

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Кількість танків у французькому міноборони не уточнюють з міркувань безпеки.

«Ми хочемо діяти якнайшвидше», — зазначив міністр.

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24 січня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував Еммануелю Макрону за «проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності Україні».

13 січня Себастьян Лекорню повідомляв, що AMX-10RC прибудуть в Україну впродовж двох місяців.

AMX-10RC — це бойові броньовані машини французського виробництва. Використовуються для розвідувальних цілей. Перебувають на озброєнні французької армії з 1981 року.

Станом на 2021 рік у Франції налічувалось 240 одиниць AMX-10RC. Згідно з відкритими даними, 108 таких БМП Париж продав Марокко, ще 12 — Катару.

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🔻12 січня стало відомо, що Франція надасть Україні колісні танки AMX10-RC

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