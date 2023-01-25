Перші Leopard надійдуть Україні за три місяці – Міноборони ФРН

Постачання зброї і техніки

В якості першого кроку Німеччина надасть відносно нові танки «Леопард» зі свого складу і разом з партнерами доставить перший батальйон в Україну. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Tagesschau.

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На другому етапі зі старих танків має бути сформований другий батальйон.

Бундесвер намагатиметься здійснити поставки якомого швидше, зазначив міністр.

«Рішення про такі речі ніколи не може бути дуже приємним – воно є необхідним», – зауважив глава німецького відомства.

Також Пісторіус додав, що передача основних бойових танків – це «не привід для святкування, навіть якщо дехто хотів би цього».

Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем

Спілкування відбулося після рішення Берліна щодо передачі Києву танків Leopard 2.

Про це повідомляє Sky News.

Канцлер Німеччини наголосив, що рішення відправити техніку Україні є правильним, проте він хотів би уникнути ескалації війни.

«Причина викликів, які стоять перед нами, – це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми погодилися в Європі, були поставлені під сумнів», – заявив Олаф Шольц.

Президент України повідомив, що «у розмові з Олафом Шольцем почув про ці важливі та своєчасні рішення».

Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям з Німеччини», – написав Володимир Зеленський в твітері.

Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з @OlafScholz почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у 🇩🇪. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023

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