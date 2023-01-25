Португалія передасть Україні «Леопарди-2»

ЛЕОПАРДОВА КОАЛІЦІЯ

Мова йде про чотири танки німецького виробництва.

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Про це португальському виданню «Correio da Manha» повідомило джерело, близьке до уряду країни.

До цього рішення Лісабон спонукали дії Берліна, який все ж таки дав зелене світло на відправку «Леопардів-2» союзниками.

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У виданні зазначають, що Португалія має 36 таких бронемашин. 12 з них повністю готові до експлуатації.

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