Португалія передасть Україні «Леопарди-2»
Опубліковано:
Мова йде про чотири танки німецького виробництва.
Про це португальському виданню «Correio da Manha» повідомило джерело, близьке до уряду країни.
До цього рішення Лісабон спонукали дії Берліна, який все ж таки дав зелене світло на відправку «Леопардів-2» союзниками.
►Читайте також: Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів»
У виданні зазначають, що Португалія має 36 таких бронемашин. 12 з них повністю готові до експлуатації.
►Останні новини за темою:
🔻25 січня стало відомо, що Іспанія приєднається до «леопардової коаліції»
🔻24 січня у Нідерландах повідомили, що планують викупити у Німеччини 18 «Леопардів» для України
🔻 24 січня у Нровегії заявили, що розглядають можливість надати Києву до 8 танків «Леопард 2»
🔻20 січня у Португалії ухвалили рішення надати Україні бронетранспортери M113, а також електрогенератори та боєприпаси.