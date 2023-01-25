Разом з танками Challenger «Леопарди» посилять вогневу потужність України — Сунак
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Прем’єр Британії привітав надання танків Україні.
Спільні зусилля партнерів забезпечать перемогу України та довготривалий мир, підкреслив Ріші Сунак.
«Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом із «Челленджерами 2» вони посилять вогневу оборонну міць України. Ми об'єднуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир», — написав він у твітері.
The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023
Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ
🔻 Сьогодні ввечері прем'єр Британії, разом з Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном та Джо Байденом обговорить подальше надання танків Україні, повідомляє Spiegel.
🔻 Європейська танкова коаліція має надати Україні 80 «Леопардів»