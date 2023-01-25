Разом з танками Challenger «Леопарди» посилять вогневу потужність України — Сунак

Танки для України

Прем’єр Британії привітав надання танків Україні.

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Спільні зусилля партнерів забезпечать перемогу України та довготривалий мир, підкреслив Ріші Сунак.

«Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом із «Челленджерами 2» вони посилять вогневу оборонну міць України. Ми об'єднуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир», — написав він у твітері.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

🔻 Сьогодні ввечері прем'єр Британії, разом з Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном та Джо Байденом обговорить подальше надання танків Україні, повідомляє Spiegel.

🔻 Європейська танкова коаліція має надати Україні 80 «Леопардів»