Танки для України

Разом з танками Challenger «Леопарди» посилять вогневу потужність України — Сунак

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Ріші Сунак
Ріші Сунак AP - Frank Augstein
Автор тексту: Оксана Вітер

Прем’єр Британії привітав надання танків Україні. 

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Спільні зусилля партнерів забезпечать перемогу України та довготривалий мир, підкреслив Ріші Сунак. 

«Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом із «Челленджерами 2» вони посилять вогневу оборонну міць України. Ми об'єднуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир», — написав він у твітері. 

🔻 Сьогодні ввечері прем'єр Британії, разом з Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном та Джо Байденом обговорить подальше надання танків Україні, повідомляє Spiegel. 

🔻 Європейська танкова коаліція має надати Україні 80 «Леопардів»

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