ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині: є жертви

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Наслідки обстрілу Берислава
Наслідки обстрілу Берислава © Ярослав Янушевич
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Посеред дня росіяни цілеспрямовано вкрили масовим вогнем місце масового скупчення людей. Снаряди влучили у магазин, в якому перебували люди. 

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Про це повідомила Херсонська ОВА.  

Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості. Їх госпіталізували до медичного закладу. 

🔻За минулу добу 24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину. Одна людина загинула, шість поранено

🔻24 січня внаслідок російських обстрілів  на Донеччині поранені 10 цивільних 

🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.

 

 

 

 

 

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