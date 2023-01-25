ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ
Російська армія атакувала Берислав на Херсонщині: є жертви
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Посеред дня росіяни цілеспрямовано вкрили масовим вогнем місце масового скупчення людей. Снаряди влучили у магазин, в якому перебували люди.
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Про це повідомила Херсонська ОВА.
Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості. Їх госпіталізували до медичного закладу.
🔻За минулу добу 24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину. Одна людина загинула, шість поранено
🔻24 січня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранені 10 цивільних
🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.