РФ обстріляли Авдіївку, пошкоджені численні багатоповерхівки

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Сьогодні вдень росіяни завдали чергового удару по житловим кварталам Авдіївки із Градів, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Реклама Читати продовження

Місто щодня потерпає від обстрілів РФ і вже фактично знищене вщент, зазначив голова ОВА.

► Читайте також: О сьомій ранку росіяни обстріляли Куп’янськ на Харківщині — ОВА

«Авдіївка вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває під безупинним вогнем. Це — одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто», — наголосив Кириленко.

🔻 25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

🔻24 січня внаслідок обстрілів РФ було поранено 10 цивільних на Донеччині

🔻24 січня РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 6 поранених