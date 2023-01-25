РФ планує нові наступи, тому потрібно посилити підтримку України – НАТО

для миру потрібна зброя

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членам Північноатлантичного Альянсу потрібно бути готовими до російських наступальних операцій.

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Про це генсек заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

«Немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету – домінувати в Україні. Ніщо не вказує на те, що він готується до миру. Він готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів у цій абсолютно невиправданій війні. Він мобілізував понад 200 тисяч військових, планує мобілізувати ще більше і активно працює над тим, щоб отримати більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея», – наголосив Столтенберг.

Результат можливих переговорів буде залежати від ситуації на полі бою, зазначив Генеральний секретар Альянсу.

«Тому якщо ми хочемо знайти рішення, за якого Україна виживе як суверенна і вільна країна, то діяти необхідно вже зараз. Більше важкої техніки для України є абсолютно необхідним. Ось чому я вітаю будь-яке оголошення про постачання основних бойових танків в Україну», – сказав Столтенберг.

Також він додав, що «ніхто не знає, коли ця війна закінчиться».

«Що ми знаємо: якщо ви хочете миру завтра, ви повинні підтримати Україну сьогодні. Це звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї», – наголосив Генеральний секретар НАТО.

🔻 15 січня Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення поставок важкого озброєння вже найближчим часом.