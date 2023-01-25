РФ продовжує залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях — Генштаб

ПОВЕДІНКА РФ

Оперативна інформація від Генштабу станом на 18.00

В Джанкойському районі Крима росіяни обшукали житло понад двадцяти сімей кримських татар. Вони також здійснили шість арештів нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У Горлівці Донецької області місцеве населення, що працює на так званих республіканських підприємствах змушують отримувати російські паспорти. У разі відмови працівникам погрожують звільненням до 1 березня 2023 року.

У ЗСУ також повідомляють, що до Старобільської міської лікарні на Луганщині було доставлено близько 100 поранених російських військових.

Українські військові знов відбили наступ РФ на Лиманському та Авдіївському напрямках. Росіяни також не полишають спроб наступати у районі Бахмату, не дивлячись на численні втрати.

Протягом доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження противника та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Сили оборони також знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан-10” .

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

►Читайте також: Українські війська відійшли із Соледара Донецької області

►Останні новини за темою:

🔻 25 січня війська РФ обстріляли Запоріжжя: зруйновані житлові будинки, є загибла

🔻25 січня російська армія атакувала Берислав на Херсонщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Троє мешканців отримали поранення різного ступеню важкості