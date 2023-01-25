РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 6 поранених
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Минулої доби російські війська атакували населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації. Також Росія завдала ракетних ударів по Херсонщині.
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Херсон 12 разів потрапив під російські обстріли. Снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки, зазначив Янушевич.
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