росія атакує мирне населення

РФ 52 рази обстріляла Херсонщину: 1 загиблий, 6 поранених

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото AP - Andriy Andriyenko
Автор тексту: Олександра Стара

Минулої доби російські війська атакували населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації. Також Росія завдала ракетних ударів по Херсонщині.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Херсон 12 разів потрапив під російські обстріли. Снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки, зазначив Янушевич.

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🔻 24 січня внаслідок обстрілу РФ постраждали двоє цивільних у селі Липці на Харківщині.

🔻 24 січня РФ обстріляла Донеччину, постраждали чотири людини, серед них — двоє дітей.

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