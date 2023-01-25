СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми

Затримання колаборанта

Колаборант зі Снігурівки на Миколаївщині під час окупації допомагав продавати росіянам награбоване майно українців, пишуть у Службі безпеки.

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Колаборанта затримали під час стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.

Під час досудового розслідування він запропонував гроші слідчому СБУ за «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності. Офіцер доповів про це керівництву.

Правоохоронці викрили фігуранта справи при спробі передачі першої частини хабара.

У зв’язку з цим колаборанту повідомлено ще й про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду, пишуть у СБУ.

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