СБУ викрила колаборанта з Миколаївщини, який намагався відкупитися від тюрми
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Колаборант зі Снігурівки на Миколаївщині під час окупації допомагав продавати росіянам награбоване майно українців, пишуть у Службі безпеки.
Колаборанта затримали під час стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області.
Під час досудового розслідування він запропонував гроші слідчому СБУ за «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності. Офіцер доповів про це керівництву.
Правоохоронці викрили фігуранта справи при спробі передачі першої частини хабара.
У зв’язку з цим колаборанту повідомлено ще й про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Наразі вирішується питання щодо передачі матеріалів провадження до суду, пишуть у СБУ.
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