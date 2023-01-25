США відправляють Україні 31 танк «Абрамс»

допомога союзників

Це допоможе захистити Україні свою територію. Про це заявив Джо Байден у своїй промові у середу, 25 січня. Навчання для українських військових почнеться найближчим часом.

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Танк «Абрамс» ASSOCIATED PRESS - Khalid Mohammed

«Це підтримає можливість України захистити свою територію, досягнути своїх стратегічних цілей. Танки «Абрамс» — найбільш боєздатні танки у світі. Треба, щоб Україна ефективно оперувала цими танками на полі бою. Тому ми починаємо навчання якомога швидше. Для того, щоб доставити ці танки на поля бою, потрібен час. І за цей час ми мусимо переконатись, що українці можуть повністю інтегрувати нові можливості до своєї системи оборони», — наголосив Байден.

Разом із танками США передадуть 8 ремонтно-евакуаційних бронемашин M88 для обслуговування цих бойових машин.

Танки «Абрамс» у Литві AP - Mindaugas Kulbis

Нову допомогу, як повідомлялось раніше, передають у рамках Ініціативи сприяння безпеки України (USAI). Це означає, що ці бойові машини будуть не з арсеналу Пентагона. Вартість 31 танку «Абрамс» — $400 мільйонів.

Головні тези із виступу американського президента:

🔻 Канцлер Шольц ухвалив рішення про передачу два батальйони танків «Леопард-2». Дякую канцлеру Шольцу за його лідерство і за участь у наших колективних зусиллях на захист України.

🔻 Українці повною мірою показали свою хоробрість. Американський народ продемонстрував потужну підтримку. США співпрацювали з партнерами по всьому світові.

🔻 США та Європа — єдині у питанні підтримки України. Росія очікувала, що ми розпадемось, але ми повністю єдині.

🔻 Україні потрібні можливості, щоб здійснити відсіч Росії.

🔻 Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

«Це не боротьба проти Рросії, це боротьба за свободу. Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло так яскраво, як тільки можливо»

🔻 Країни ЄС та США прагнуть допомогти Україні захистити її суверенітет.

🔻 Якби Росія захотіла, ця війна припинилась би зараз.

🔻 Ніхто не дозволить Росії забрати територію іншої країни силою. У статуті ООН закладено непорушність кордонів.

🔻 Разом з партнерами ми надаємо 3000 артилерійських систем, більше 2 млн боєприпасів для артилерії, системи запуску ракет та системи ППО — все, щоб дати відсіч цій брутальній агресії, що триває через Росію.

Що відомо про танки «Абрамс»

Це основний бойовий американський танк, що серійно випускається з 1980 року. Він є одним з найважчих, його маса — більше 62 тонн.

Танки «Абрамс» AP - Ahn Young-joon

Цей танк стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко, Польщі та інших країн. Загалом випущено 10600 таких бойових машин.

«Амбрамси» у Литві AP - Mindaugas Kulbis

На танках «Абрамс» встановлена одна із найбільш сучасних систем керування вогнем — це і лазерні дальноміри, і прибори нічного бачення, і бортовий комп'ютер. Ця бойова машина потребує дуже багато пального, але заправляти можна як пальним для реактивних двигунів, так і бензином чи дизпаливом.

Танк «Абрамс» AP - Courtland Wells

Подяка Зеленського

Президент України висловив вдячність очільнику Білого дому Джо Байдену за «Абрамс»:

«Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників».

Дякую @POTUS за чергове сильне рішення – надати 🇺🇦 танки Abrams. Вдячний 🇺🇸народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення 🇺🇦 від загарбників. Рухаємося вперед! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023

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🔻Європейські союзники обговорюють передачу Україні 80 основних бойових танків «Леопард 2», щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

🔻Уряд Німеччини 25 січня погодився передати Україні «Леопарди» і дозволив іншим країнам реекспорт цих танків.