США збільшують виробництво боєприпасів у 6 разів

модернізація оборонного комплексу

Пентагон видно з Air Force One, коли він пролітає над Вашингтоном, 2 березня 2022 року

За 2 роки Пентагон планує підвищити обсяги виробки артилерійських снарядів на 500%. Такого рівня не було з часів Корейської війни.

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Про це повідомляє The New York Times з покликанням на звіт армії Сполучених Штатів.

«Найагресивніша модернізація за майже 40 років» американської оборонної бази спонукована потребами Києва, зазначає видання.

The New York Times вказує, що «рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна».

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ промисловість США виробляла 14,4 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Проте у вересні 2022 року плани виробництва збільшили втричі, а в січні цього року обсяги сягнули 90 тисяч або навіть більше снарядів на місяць.

🔻 24 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що США можуть оголосити про відправку в Україну танків Abrams M1 вже цього тижня.

🔻 20 січня на восьмій зустрічі «Рамштайн» союзники не дійшли згоди про поставку «Леопардів» Україні.

🔻19 січня у Конгресі США закликали Байдена надати Україні необхідну для перемоги зброю.

🔻18 січня у США оголосили про новий пакет допомоги для України. Він сягнув $2,5 млрд. До нього увійшли броньовані бойові машини Bradley та Stryker.