«Той самий хлопець, якого я зустріла»: перша леді привітала Зеленського

ювілей президента

Сьогодні Президент України святкує своє 45-річчя. Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка у соцмережах.

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Це вже четвертий день народження Володимира Зеленського на посаді глави держави.

У грудні американський журнал Time оголосив Президента України людиною року-2022.

«Володимир Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення Росії. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися», - йшлось у дописі видання.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Британське видання Financial Times також назвало Зеленського людину року за своєю версією.

«Хоча багато українців до вторгнення в лютому вважали його жартом, аматором, який намагається впоратися з викликом на високій посаді, 44-річний Зеленський заробив собі місце в історії за надзвичайну демонстрацію лідерства та сили духу», – йшлось у матеріалі.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66 — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022