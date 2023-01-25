ювілей президента

«Той самий хлопець, якого я зустріла»: перша леді привітала Зеленського

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Подружжя Зеленських
Подружжя Зеленських © Офіс Президента України
Автор тексту: Наталія Ряба

Сьогодні Президент України святкує своє 45-річчя. Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка у соцмережах. 

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Це вже четвертий день народження Володимира Зеленського на посаді глави держави. 

У грудні американський журнал Time оголосив Президента України людиною року-2022.

«Володимир Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення Росії. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися», - йшлось у дописі видання.

 

Британське видання Financial Times  також назвало Зеленського людину року за своєю версією. 

«Хоча багато українців до вторгнення в лютому вважали його жартом, аматором, який намагається впоратися з викликом на високій посаді, 44-річний Зеленський заробив собі місце в історії за надзвичайну демонстрацію лідерства та сили духу», – йшлось у матеріалі.

 

 

 

 

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