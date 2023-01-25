Україна отримає від Німеччини 10 тисяч Starlink

термінали Starlink для України

Нова партія терміналів надійде вже наступного місяця.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Записуємо інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни. Подякував німецькому народу за нову партію з 10 тисяч Старлінків, які ми отримаємо наступного місяця. Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди», – написав глава відомства в телеграмі.

🔻 10 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Берлін надасть Києву €20 мільйонів на фінансування Starlink.

🔻 6 січня в ефірі нацмарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що загалом Україна отримала вже близько 25 тисяч наземних станцій Starlink. Невдовзі надійде ще понад 4 тисячі терміналів.

🔻 30 грудня Київ отримав партію терміналів супутникового зв‘язку Starlink від Польщі.