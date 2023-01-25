Українські війська відійшли із Соледара Донецької області

БОЇ ЗА СОЛЕДАР

Таке рішення ухвалили задля збереження життя особового складу. Про це повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий.

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Соледар, Донеччина. Січень, 2023 AP - LIBKOS

«Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорвати ворогу на Донецькому напрямку фронту і війти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили (ЗСУ - ред.) максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога», — сказав Череватий Суспільному.

Українська установка «Град» © AP / LIBKOS

Він наголосив: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

«Це війна. Кожен воєначальник з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактик малих груп, щоб максимально виснажити ворога», — зазначив представник східного угруповання ЗСУ.

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18 січня британська розвідка припустила, що ЗСУ вийшли з Соледара ще два дні тому.

Наступ Росії на Соледар в основному складався з вагнерівців і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити охоплення більшого населеного пункту – Бахмута.

Ще 14 січня очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що у місті та за його межами точаться запеклі бої, але ситуація контрольована і місто залишається під контролем ЗСУ.

🔻13 січня в Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни перебільшують значення захоплення Соледара

🔻 12 січня в міністерстві оборони Росії заявили про повну окупацію Соледара. Натомість у Силах оборони України цю інформацію заперечували.

🔻 9-го січня на штурм Соледара пішли російські війська. Вони задіяли штурмові групи, які складаються з членів ПВК Вагнера