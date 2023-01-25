Уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів»

Танки для України

Також Берлін дав дозвіл і на реекспорт танків іншим країнам.

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На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків «Леопард 2 A6» зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки «Леопард 2». Мета союзників — максимально швидко зібрати два танкові батальйони для України. Про це йдеться у заяві на сайті Бундестагу.

«Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні. Він повідомив, що Федеральний уряд ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків "Леопард-2". Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», — йдеться у заяві.

Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині.

Напередодні видання Spiegel повідомляло, що влада Німеччини готова надати танки. При цьому виробник «Леопардів» — військовий концерн Rheinmetall, інформував, що всього може поставити понад 139 таких танків: близько 50 з них сучасних.

Перші 29 «Леопардів» 2А4 можуть бути в Україні у квітні-травні цього року. Ще 22 танки тієї ж модифікації потребують ремонту, що забере майже рік – тож Україна зможе їх отримати лише наприкінці 2023 року або на початку 2024.

Також Rheinmetall міг би передати ще 88 старих «Леопард 1». Проте наразі невідомо, чи готові вони до експлуатаціїі.

🔻 24 січня аналітики ISW писали, що надання Україні танків допоможе завдати поразки армії РФ і визволити українські території

🔻 16 cічня експерти інформували The Gardian, що для наступу ЗСУ знадобиться щонайменше 100 сучасних танків