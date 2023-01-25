У Боснії і Герцеговині затвердили новий уряд: прем'єр-міністром країни вперше стала жінка

ШЛЯХ ДО ЄС

Нею стала Боряна Крішто.

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Боряна Крішто, прем'єр-міністерка Боснії і Герцеговини © Klix.ba

Уряд підтримали законодавці від 10 політичних партій, які подолали свої ідеологічні розбіжності та сформували коаліцію після жовтневих виборів.

Про це повідомляє Associated Press.

Перед новим урядом поставлено завдання затвердити масштабні реформи для подальшого вступу Боснії і Герцеговини в Європейський Союз. Уряд повинен буде ухвалити та здійснити низку політичних, соціальних та економічних реформ.

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Згідно з конституцією країни, до уряду входять три основні етнічні групи Боснії і Герцеговини – боснійці, хорвати і серби.

Повідомляється, що дев'ятьох міністрів запропонувала прем’єр-міністерка.

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🔻15 грудня 2022 року Боснія і Герцеговина офіційно стала країною-кандидатом на вступ в ЄС. Заявку на членство в ЄС країна подала ще у лютому 2016 року. Статус «потенційного кандидата» на вступ до Європейського Союзу Боснія і Герцеговина отримала у 2003 році.

🔻2 жовтня 2022 року у Боснії і Герцеговині розпочалися парламентські вибори на тлі найглибшої політичної кризи