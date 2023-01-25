У Перу другий місяць не вщухають антиурядові протести

ПРОТЕСТИ У ПЕРУ

Через кілька годин після того, як президент Діна Болуарте закликала до перемир’я, тисячі мітингувальників знову вийшли на вулиці Ліми. Виникли сутички з силами безпеки, які намагалися придушити повстання сльозогінним газом.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Associated Press.

Протестувальники вимагають відставки Болуарте, негайного проведення виборів і розпуск Конгресу.

Сутичка антиурядових протестувальників з поліцією в Лімі © AP - Martin Mejia

«Ми не можемо досягти перемир’я, коли вона не говорить правду», — сказала 48-річна Бланка Еспанья Меса про президента Перу.

AP повідомляє, що до минулого тижня більшість антиурядових протестів проходили здебільшого на півдні країни, оголивши глибокі розбіжності між жителями столиці та сільською місцевістю, якими довго нехтували.

Громадяни Перу протестують проти уряду президента Перу Діни Болуарте © AP - Rodrigo Abd

►Дивіться також: Після імпічменту Кастільо: Перу охопили протести

Болуарте, яка склала присягу після оголошення імпічменту Кастільо, звинуватила протестувальників у політичному насильстві, яке охопило країну. Вона стверджує, що нелегальні шахтарі, торговці наркотиками та контрабандисти сформували «воєнізовані сили» для пошуку хаосу заради політичної вигоди.

Антиурядові протестувальники зіткнулися з поліцією в центрі Ліми © AP - Guadalupe Pardo

►Дивіться також: У Перу відсторонили президента, країну вперше в історії очолила жінка

Поліція застосувала сльозогінний газ проти антиурядових протестувальників у центрі Ліми © AP - Martin Mejia

🔻За даними омбудсмена Перу, під час заворушень загинуло 56 людей, 45 з яких померли в прямих зіткненнях із силами безпеки. Жодна із смертей не була зафіксована у Лімі.

12 грудня Перу охопили антиурядові протести. Демонстранти закликали провести нові вибори та звільнити затриманого експрезидента Педро Кастільо.

🔻 7 грудня парламент Перу оголосив імпічмент президенту країни Педро Кастільо. Він намагався розпустити парламент, створити надзвичайний уряд та переписати конституцію.