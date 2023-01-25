Щонайменше 157 людей загинули через надзвичайні холоди в Афганістані — CNN

Масова загибель через холоди в Афганістані

При цьому кількість загиблих подвоїлася менш ніж за тиждень, пише видання.

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Масові смерті від холоду пов’язані з тим,що мільйони людей у країні стикаються з жахливими температурами, а гуманітарної допомоги від міжнародних організацій мешканцям не вистачає.

Країна переживає одну з найхолодніших зим за останні десятиріччя: зокрема, на початку січня температура різко впала до мінус 28 градусів, що на 20 градусів нижче середнього показника для цієї пори року.

Напередодні ООН повідомило у твітері, що доставила допомогу — зокрема, ковдри, опалювальні прилади та прихисток, понад 500 тисячам людей.

«Але в умовах одного з найхолодніших періодів за останні роки потрібно набагато більше», — визнали в організації.

Через холод у країні також замерзли близько 70 000 голів худоби, повідомив CNN речник міністерства талібів з боротьби зі стихійними лихами Шафіулла Рахімі.

🔻 У грудні більше десятка іноземних гуманітарних місій призупинили свою діяльність в Афганістані: тоді Талібан наказав усім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, інакше їм загрожує позбавлення ліцензій.

🔻 21 грудня Талібан заборонив навчання жінок в університетах.

🔻 Після того, як у серпні 2021 року Талібан захопив владу, Афганістан занурився в економічну та гуманітарну кризу.