Європейська танкова коаліція готується передати Україні 80 «Леопардів»

Танки для України

Нині союзники обговорюють спільну передачу Україні 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин, пише Spiegel з посиланням на власні джерела.

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Як повідомляв Берлін, Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Найвірогідніше, ці танки мають увійти до складу одного батальйону «Леопардами» з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів, припускає видання. Всі вони такої ж модифікації, як і німецькі — Leopard 2 A6.

Другий батальйон нібито мають формувати «Леопарди» з Польщі та Норвегії: у цих країн модель Leopard 2A4.

За даними Spiegel, Джо Байден, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Ріші Сунак сьогодні ввечері запланували спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі «Рамштайн» надати Україні танки за згоди Німеччини погодилися 12 країн.

Сьогодні Німеччина офіційно підтвердила, що передає Україні «Леопардів» та дозволяє робити реекспорт іншим країнам

24 січня повідомлялося, що США мають намір оголосити про передання Україні танків Abrams.