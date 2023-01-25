Європейський суд з прав людини офіційно визнав, що Росія є окупантом частини Донбасу

Донбас окупований Росією

У рішенні суду йдеться про те, що російські військові були присутні на Донбасі ще з квітня 2014 року і що широкомасштабне розгортання військ РФ сталося не пізніше серпня того ж року, повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

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«Зауважу, що до справи також доєднали факт збиття Boeing рейсу МН17. Тож тепер ЄСПЛ розпочне розгляд справи по суті і визначить, чи порушувала Росія права людини на окупованому Донбасі», — зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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За словами Омбудсмана, очевидно, що під час розгляду справи у Європейському суді, росіяни заперечували, що РФ окупувала Донбас.

Rishennia Velykoi Palaty pro pryiniatnist spravy Ukraina ta Niderlandy proty Rosii – shchodo litaka reisu MH17 ta konfliktu na skhodi Ukrainy, nadali bude rishennia po suti (Ukrainian version)https://t.co/4Mq7TzwSxA#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/bntanLpdwA — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) January 25, 2023

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Вірю, що це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за всі вчинені злочини! Адже я на власні очі бачив те, що вчинили окупанти, тож за це вони мають понести жорстку, але справедливу відповідальність!», — додав Лубінець.