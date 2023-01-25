Іспанія приєднається до «леопардової коаліції»

Постачання зброї і техніки

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес ухвалив таке рішення після того, як Німеччина дозволила надання Україні танків Leopard 2.

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Про це повідомляє видання El Pais.

Наразі уряд Іспанії з міністерством оборони та МЗС вирішують, яку допомомогу може надати Мадрид – або безпосередньо у вигляді танків або фінансовому сприянні тому, щоби Київ отримав «Леопарди» від іншого союзника.

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2. Її армія налічує 347 танків Leopard різних модифікацій. З них 239 одиниць – моделі Leopard 2E, а 108 танків – моделі 2A4.

Ще вчора, 24 січня, під час пленарного засідання Конгресу очільник іспанського уряду Педро Санчес заявляв, що він прихильник того, аби «європейські країни йшли пліч-о-пліч» у питанні танків.

«Ми будемо зберігати єдність і будемо координувати дії з рештою союзників і, перш за все, з Європою», – наголосив він.

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