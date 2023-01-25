Історичне досягнення: Зеленський подякував союзникам України за готовність передати сучасні танки

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

«Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція. Є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони – сучасних танків. Усе це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода тільки міцнішає». Про це український лідер заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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«Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься. Ми можемо це зробити. Разом – так само, як ухвалюємо рішення сьогодні», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що ключовим моментом наразі є швидкість. А саме швидкість тренування військових, постачання танків в Україну та обсяг танкової підтримки.

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