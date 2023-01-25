Історичний центр міста-порту Одеса включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

ОДЕСА ПІД ЗАХИСТОМ ЮНЕСКО

Номінацію України 18-та позачергова сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Парижі повинна була розглянути ще 24 січня. Проте представники Росії спочатку намагалися вилучити це питання із порядку денного, а потім увесь день затягували рішення по іншим питанням. Тож його вирішили перенести на 25 січня.

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«Ми вкотре доводимо, що Одеса — це українське місто, а ще — душа Європи. Що й відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина - під надійним захистом», — підкреслив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Він підкреслив, що попри спроби росіян, справедливість виявилася сильнішою.

Нагадаємо, як повідомляв Мінкульт, раптово в номінаційному досьє Одеси з’явилися проросійські наративи. До опису об'єкту 11 січня 2023 р. було додано інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням імператриці Катерини ІІ». Цього не було у досьє, поданому Україною 11 жовтня 2022 р.

Україна наполягла на неупередженому підході до розгляду номінації історичного центру Одеси, який через російську агресію знаходиться під загрозою. Тому рекомендацію змінити назву об'єкта та виключити згадку про порт, роль якого є визначальним, визначила, як неприйнятну.

«Саме портові та припортові ділянки міста сьогодні є мішенню російського агресора, виключення їх з охоронної зони робить цей унікальний історичний район беззахисним. І дарує Росії інструмент для продовження свого продовольчого тероризму», — вказано у листі.

🔻 4 жовтня 2022 року Одеса передала Мінкульту заявку на включення до основного списку ЮНЕСКО

🔻13 травня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу постраждав Воронцовський палац в Одесі — одна з найбільш визначних архітектурних пам’яток міста.

🔻27 березня 2022 року міський голова Одеси закликав Мінкульт та МЗС України посприяти пришвидшенню процедури формування заявки до ЮНЕСКО, яка дозволить захистити історичний центр міста від військових дій