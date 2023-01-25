Росія атакує мирних

10 цивільних поранені на Донеччині за добу — ОВА

Наслідки обстрілу Костянтинівки © Донецька ОВА

Автор тексту: Оксана Вітер

5 людей постраждали у Костянтинівці, 2 у Торецьку, по одній людині у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці, пише очільник регіону Павло Кириленко.