10 цивільних поранені на Донеччині за добу — ОВА
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5 людей постраждали у Костянтинівці, 2 у Торецьку, по одній людині у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці, пише очільник регіону Павло Кириленко.
«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — повідомляє голова ОВА.
Під інтенсивними обстрілами Вугледар — пошкоджено 42 будинки. Також обстріляні Новоукраїнка та Богоявленка — пошкоджено будинок, пише Павло Кириленко.
Відбувалися поодинокі обстріли Мар'їнської громади та Авдіївки — постраждали житлові будинки та садовий кооператив.
Внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки пошкоджено 10 багатоповерхівок. У Бахмуті пошкоджені міськрада, палац культури, центр надання соціальних послуг та котельня. У Соледарській громаді пошкоджено декілька приватних будинків у Парасковіївці та Васюківці.
Понад 20 влучень зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади, інформує очільник області
🔻 24 січня Павло Кириленко повідомив, що Костянтинівка зазнала обстрілів: серед постраждалих двоє дітей.