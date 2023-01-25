Росія атакує мирних

10 цивільних поранені на Донеччині за добу — ОВА

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Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки © Донецька ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер

5 людей постраждали у Костянтинівці, 2 у Торецьку, по одній людині у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці, пише очільник регіону Павло Кириленко.

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«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — повідомляє голова ОВА.

Під інтенсивними обстрілами Вугледар — пошкоджено 42 будинки. Також обстріляні Новоукраїнка та Богоявленка — пошкоджено будинок, пише Павло Кириленко.

Відбувалися поодинокі обстріли Мар'їнської громади та Авдіївки — постраждали житлові будинки та садовий кооператив.

Внаслідок вчорашнього обстрілу Костянтинівки пошкоджено 10 багатоповерхівок. У Бахмуті пошкоджені міськрада, палац культури, центр надання соціальних послуг та котельня. У Соледарській громаді пошкоджено декілька приватних будинків у Парасковіївці та Васюківці. 

Понад 20 влучень зафіксовано в Торському і Зарічному Лиманської громади, інформує очільник області

🔻 24 січня Павло Кириленко повідомив, що Костянтинівка зазнала обстрілів: серед постраждалих двоє дітей. 

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