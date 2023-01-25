Baykar передала безкоштовно ЗСУ безпілотники Bayraktar TB2

Допомога союзників

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від росіян», — йдеться у повідомленні.

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У Міноборони також подякували компанії Baykar «за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи».

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🔻 26 серпня 2022 генеральний директор компанії Baykar заявив, що не продаватиме безпілотники «Байрактар» до Росії, тому що підтримують Україну.

🔻20 листопада пройшли перші льотні випробування Bayraktar Kızılelma.

🔻 Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва заводу Bayraktar в Україні. Це рамковий документ, який передбачав покращення інвестиційного клімату для турецьких авіа- та космічних компаній і підприємств з виробництва високих технологій. Також глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що в рамках угоди побудують завод з виробництва БПЛА, а також навчальний центр.