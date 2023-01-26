неочікуваний візит

Байден може приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ в Україну

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Джо Байден
Джо Байден REUTERS - JONATHAN ERNST
Автор тексту: Наталія Ряба

Про це у твітері ексклюзивно повідомив телеканал NBC News. 

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«Джо Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела», - йдеться у повідомленні. 

Розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США. Зокрема, й Польща. Утім остаточних рішень нема. Про це повідомили у Білому домі. 

Також у лютому Вашингтон може оголосити ще один великий пакет військової допомоги Україні. 

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