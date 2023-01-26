Байден може приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ в Україну
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Про це у твітері ексклюзивно повідомив телеканал NBC News.
«Джо Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела», - йдеться у повідомленні.
NEW: President Biden considering trip to Europe next month to coincide with the one-year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine, according to administration officials familiar with the discussions. https://t.co/hMTpElGXVI— NBC News (@NBCNews) January 26, 2023
Розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США. Зокрема, й Польща. Утім остаточних рішень нема. Про це повідомили у Білому домі.
Також у лютому Вашингтон може оголосити ще один великий пакет військової допомоги Україні.
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