Байден може приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ в Україну

неочікуваний візит

Про це у твітері ексклюзивно повідомив телеканал NBC News.

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«Джо Байден розглядає можливість поїздки в Європу у зв'язку з річницею вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела», - йдеться у повідомленні.

NEW: President Biden considering trip to Europe next month to coincide with the one-year anniversary of Russia’s invasion of Ukraine, according to administration officials familiar with the discussions. https://t.co/hMTpElGXVI — NBC News (@NBCNews) January 26, 2023

Розглядається кілька країн, куди може приїхати президент США. Зокрема, й Польща. Утім остаточних рішень нема. Про це повідомили у Білому домі.

Також у лютому Вашингтон може оголосити ще один великий пакет військової допомоги Україні.

🔻 Сполучені Штати Америки нададуть Україні 31 танк Abrams та вісім гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки