Берлін обіцяє поставити Leopard до кінця березня
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Про це пише Tagesschau з покликанням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
За його словами, цей крок є своєчасним, враховуючи ймовірний весняний наступ РФ.
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