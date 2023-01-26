Берлін обіцяє поставити Leopard до кінця березня

Постачання зброї і техніки

Про це пише Tagesschau з покликанням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Реклама Читати продовження

За його словами, цей крок є своєчасним, враховуючи ймовірний весняний наступ РФ.

► Читайте також: США відправляють Україні 31 танк «Абрамс»

► Останні новини за темою:

🔻 26 січня телеканал CBC News з покликанням на власні джерела повідомив, що в Оттаві розглядають можливість надання Києву 4 танків Leopard 2, проте рішення ще не ухвалене.

🔻 25 січня уряд Німеччини погодив передачу Україні «Леопардів».

🔻 25 січня повідомили, що європейська танкова коаліція готується передати Україні 80 «Леопардів».

🔻 25 січня стало відомо, що Іспанія приєднається до «леопардової коаліції».