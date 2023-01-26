Британські танки мають прибути в Україну наприкінці березня

СУЧАСНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Лондон передасть Києву 14 бойових танків «Челленджер 2» разом із додатковою артилерійською підтримкою.

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Про це заявив міністр оборонних закупівель Алекс Чокл, передає Reuters.

За словами Чокла, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування бронемашин.

Вчора прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав рішення надати танки Україні.

«Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом із «Челленджерами 2» вони посилять вогневу оборонну міць України. Ми об'єднуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир», — написав він у Twitter.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

🔻США відправляють Україні 31 танк «Абрамс»

🔻 25 січня Німеччина офіційно оголосила про намір відправити до України бойові танки «Леопард 2». Також уряд дозволив реекспорт техніки з інших країн.

🔻 Європейська танкова коаліція має надати Україні 80 «Леопардів»

🔻 16 січна Велика Британіїя оголосила про рекордний пакет допомоги для України, який включає танки «Челенджер-2».